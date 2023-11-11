تنبيه من اللواء فايز الدويري
التاريخ
11/11/2023 12:12:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نبه الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء فايز الدويري، إلى حسابه الوحيد على الفيسبوك.
وقال اللواء الدويري : الأعزاء المتابعين بدأ البعض بفتح حسابات على الفيسبوك باسمي للعلم هذا هو الحساب الوحيد لي يرجى العلم.
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