إسرائيل: المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ستستغرق وقتا

إسرائيل: المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ستستغرق وقتا
التاريخ
11/11/2023 12:12:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة بأن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة ستستغرق وقتا.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إننا نعمل بشكل مستمر واستباقي على إعادة الرهائن.. هذه العمليات معقدة وستستغرق وقتا..ولن نفوت فرصة واحدة لإعادة الرهائن".
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