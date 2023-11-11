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إسرائيل: المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ستستغرق وقتا

11/11/2023 12:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة بأن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة ستستغرق وقتا.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إننا نعمل بشكل مستمر واستباقي على إعادة الرهائن.. هذه العمليات معقدة وستستغرق وقتا..ولن نفوت فرصة واحدة لإعادة الرهائن".

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