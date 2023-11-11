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يونيسف: حياة مليون طفل على شفير الهاوية في غزة

11/11/2023 12:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن حياة مليون طفل "على شفير الهاوية"، وأن الخدمات الصحية للأطفال على حافة الانهيار في جميع أنحاء قطاع غزة.


وأكدت يونيسف في بيان نشرته المنظمة على موقعها أن الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، يهدد حياة كل طفل في القطاع.


وقالت "خلال الـ 24 ساعة الماضية، توقفت الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال تقريباً، حيث لم يكن هناك سوى مولّد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة.

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