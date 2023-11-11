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لليوم الـ36 .. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط استهداف النازحين

11/11/2023 12:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية يومه الـ36 على التوالي.
وبات النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه العنوان الأبرز في ظل الحرب المتواصلة على القطاع، إلى جانب استهداف النازحين بشكل متعمد.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11.078 شهيدا من بينهم 4.506 طفلا و 3.027 سيدة و 678 مسن وإصابة 27.490 فلسطينيا بجراح مختلفة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.


وتاليا أبرز الأحداث أولا بأول:


- صحة غزة: توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.


- الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف كافة خدمات مستشفى القدس بغزة خلال 3 ساعات.


- طيران الاحتلال يقصف بوابة مجمع الشفاء بغزة.


- مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي.

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