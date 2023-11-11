لليوم الـ36 .. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط استهداف النازحين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية يومه الـ36 على التوالي.
وبات النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه العنوان الأبرز في ظل الحرب المتواصلة على القطاع، إلى جانب استهداف النازحين بشكل متعمد.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11.078 شهيدا من بينهم 4.506 طفلا و 3.027 سيدة و 678 مسن وإصابة 27.490 فلسطينيا بجراح مختلفة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.
وتاليا أبرز الأحداث أولا بأول:
- صحة غزة: توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.
- الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف كافة خدمات مستشفى القدس بغزة خلال 3 ساعات.
- طيران الاحتلال يقصف بوابة مجمع الشفاء بغزة.
- مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي.
MENAFN11112023000208011052ID1107410169
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.