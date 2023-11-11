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واشنطن لا تستطيع تأكيد ادعاء إسرائيل بوجود مقر قيادة لحماس تحت مستشفى الشفاء

11/11/2023 12:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت شبكة إن بي سي عن مصدرين في الكونغرس أن واشنطن لا تستطيع تأكيد ادعاء إسرائيل بوجود مقر قيادة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة.


وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إنها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء.


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