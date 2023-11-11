واشنطن لا تستطيع تأكيد ادعاء إسرائيل بوجود مقر قيادة لحماس تحت مستشفى الشفاء

واشنطن لا تستطيع تأكيد ادعاء إسرائيل بوجود مقر قيادة لحماس تحت مستشفى الشفاء
التاريخ
11/11/2023 12:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت شبكة إن بي سي عن مصدرين في الكونغرس أن واشنطن لا تستطيع تأكيد ادعاء إسرائيل بوجود مقر قيادة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إنها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء.
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