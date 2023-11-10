Saturday, 11 November 2023 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة التعليم: عقد امتحانات أولى وثانية ثانوى على مستوى المدارس والإدارات

11/10/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، ستكون على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية، أى أنه سيتم وضع الأسئلة من خلال التوجيه الفنى فى الإدارات ومعلمى المواد الدراسية، مشددة على أنه ستعقد بشكل لا مركزى على مستوى كل إدارة وستكون الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج كل مادة دراسية، موضحة أن هناك فئة من أعضاء هيئة التدريس تم تدريبهم خلال الفترة الماضية على كيفية صياغة المفردات الاختبارية، وقادرين على وضع أسئلة تقيس نواتج التعلم والتحصيل الدراسي والعلم للطلاب حسب طبيعة كل مادة دراسية.



وقالت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى إن هناك قواعد أساسية يجب أن يفهمها الطلاب للتعامل مع الأسئلة فى تقييمات الفصلين الدراسيين الأول والذى يعقد فى يناير المقبل والترم الثانى أيضا، موضحة أن أولى هذه القواعد والخطوات الابتعاد عن الحفظ، لأن الأسئلة تأتى فى الامتحان لقياس التحليل والتطبيق والفهم، كما يجب أن يسير الطالب على طريقة واضحة فى تحصيل دروسه وهى التأكد من تحقيق نواتج التعلم لكل موضوع ودرس ووحدة دراسية، إضافة إلى ضرورة تعدد مصادر المعرفة أى أن الطالب يعود نفسه على البحث عن المعلومات المرتبطة بالمنهج الدراسى فى جميع المواد، قائلة: "هذه الطريقة تقوم عليها أنظمة الدراسة فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبعض المدارس الأخرى".



وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يلتزم الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية لأن الدرس لا يخدم على مضمون الأسئلة الجديدة أو التقييم الجديد، وبالتالى الطالب سوف يضر نفسه لأنه من الصعب أن تستمر الطريقة القديمة فى مراكز الدروس الخصوصية التى كانت تعتمد على تركيز المعلم على موضوعات بعينها يأتى منها الامتحان، لأن الأسئلة فى الثانوية العامة أصبحت تعتمد على الفهم، حيث إن مواصفة الورقة الامتحانية أصبحت تتضمن أسئلة اختيارية وتمثل قرابة 85% من إجمالى عدد الأسئلة لكل مادة، وهذه النوعية من الأسئلة تحتاج إلى طالب فاهم ومدرك لكل جزئية فى المنهج، أما الجزء الآخر من الأسئلة وهى المقالية أصبحت تعتمد فى إجاباتها على فكرة علمية مرتبطة بالمقرر الدراسى للطالب، وبالتالى يجب أن يغير الطالب طريقة تحصيله للمعلومات.












MENAFN10112023000132011024ID1107410145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث