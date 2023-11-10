الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اليونسكو قرار عواقب الوضع فى فلسطين

MENAFN - Youm7) رحبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، الجمعة، باعتماد مُنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" في اجتماع الدورة الـ42 للمؤتمر العام مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية تحت عنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين، فيما يخص جميع جوانب عمل منظمة اليونسكو"، بتصويت أغلبية الدول الأعضاء.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أهمية اعتماد اليونسكو القرار الداعي إلى التوقف الفوري لاستهداف المدنيين، وخاصةً الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية و التعليم، ووقف الهجوم على المدارس والكليات والجامعات، وإدانة مواصلة قتل الصحفيين وتدمير المراكز الإعلامية، ومواقع التراث والمتاحف والمراكز الثقافية، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية، واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.



ودعت الخارجية الدول الأعضاء للعمل بشكل عاجل لوقف العدوان، وتمكين دخول المساعدات ومنع التهجير القسري، وحماية الشعب الفلسطيني.





