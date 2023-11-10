Saturday, 11 November 2023 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 جنود إثر إطلاق صاروخ ومسيّرة من لبنان

11/10/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلى الجمعة إصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري في منطقة المنارة وسقوط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان في الشمال.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى: "أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع عسكري في منطقة المنارة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأضاف: "كما أصيب جندى من جيش الدفاع الإسرائيلى بجروح خطيرة وجندى آخر بجروح متوسطة نتيجة سقوط طائرة معادية دخلت الأراضى الإسرائيلية من لبنان، وتم إجلاء الجنديين لتلقى العلاج الطبى، وإبلاغ عائلتيهما".

من جهته،
أعلن "حزب الله" اللبناني الجمعة
استهداف موقع ‌‏راميم الإسرائيلي وتجمعات للجنود الإسرائيليين في عدد من المواقع جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد
"حزب الله" اليوم
مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية عقب إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى"، لترتفع حصيلة خسائره (الحزب) جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.








MENAFN10112023000132011024ID1107410142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث