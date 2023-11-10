جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 جنود إثر إطلاق صاروخ ومسيّرة من لبنان

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلى الجمعة إصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري في منطقة المنارة وسقوط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان في الشمال.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى: "أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع عسكري في منطقة المنارة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأضاف: "كما أصيب جندى من جيش الدفاع الإسرائيلى بجروح خطيرة وجندى آخر بجروح متوسطة نتيجة سقوط طائرة معادية دخلت الأراضى الإسرائيلية من لبنان، وتم إجلاء الجنديين لتلقى العلاج الطبى، وإبلاغ عائلتيهما".

من جهته،

أعلن "حزب الله" اللبناني الجمعة

استهداف موقع ‌‏راميم الإسرائيلي وتجمعات للجنود الإسرائيليين في عدد من المواقع جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.



وأكد

"حزب الله" اليوم

مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية عقب إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى"، لترتفع حصيلة خسائره (الحزب) جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.



