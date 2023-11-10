الرئيس السورى يصل الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية.. فيديو

MENAFN - Youm7) وصل الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة التي ستبحث الأوضاع في في الأراضي الفلسطينية.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو لوصول الأسد إلى الرياض، حيث

كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف فواز بن طنف العتيبي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ

7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين"،

فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.