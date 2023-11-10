Saturday, 11 November 2023 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من ألف مسؤول بوكالة التنمية الأمريكية يدعون بايدن لوقف الحرب فى غزة

11/10/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Youm7) وقّع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، الجمعة، على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في
قطاع غزة.

والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل فى حربها في غزة.

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وآخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على غزة، وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11 ألفاً و208 شهداء ونحو 29 ألفاً و500 جريح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر حتى الآن 1029 توقيعاً من موظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين مخفية، لكن الخطاب يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، إضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

وحول هذه الخطوة، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيسيكا جينينجز لمجلة "Foreign Policy":“نحن ممتنون للغاية لتفاني موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركائها الذين يعملون على مدار الساعة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير، بما في ذلك الغذاء والمياه والدواء”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "واضحة بشأن ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وأننا ندعم الوقف الإنساني للقتال من أجل توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتوزيعها على المحتاجين في غزة"، وأضافت "نحن نقدر الحوار المستمر الذي نجريه مع موظفينا وشركائنا، ونواصل الترحيب بفريقنا لمشاركة آرائهم مع القيادة."








MENAFN10112023000132011024ID1107410140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث