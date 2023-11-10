أكثر من ألف مسؤول بوكالة التنمية الأمريكية يدعون بايدن لوقف الحرب فى غزة

MENAFN - Youm7) وقّع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، الجمعة، على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فيقطاع غزة.

والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل فى حربها في غزة.

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وآخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على غزة، وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11 ألفاً و208 شهداء ونحو 29 ألفاً و500 جريح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر حتى الآن 1029 توقيعاً من موظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين مخفية، لكن الخطاب يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، إضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

وحول هذه الخطوة، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيسيكا جينينجز لمجلة "Foreign Policy":“نحن ممتنون للغاية لتفاني موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركائها الذين يعملون على مدار الساعة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير، بما في ذلك الغذاء والمياه والدواء”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "واضحة بشأن ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وأننا ندعم الوقف الإنساني للقتال من أجل توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتوزيعها على المحتاجين في غزة"، وأضافت "نحن نقدر الحوار المستمر الذي نجريه مع موظفينا وشركائنا، ونواصل الترحيب بفريقنا لمشاركة آرائهم مع القيادة."



