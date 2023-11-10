طب أسنان القاهرة تنظم اليوم مؤتمرها الأول لتوطين صناعة المستلزمات الطبية

MENAFN - Youm7) تعقد كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهر ، المؤتمر الأول لتوطين الصناعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،و الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، اليوم السبت، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمي صناعى تجارى لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي.

‏وكان

الدكتور محمد الخشت، قد أكد أن فكرة المؤتمر تأتي لتفعيل الاعتماد على العقول المصرية الشابة والجهود المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز فكرة المساهمة في الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي عالي الجودة فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات.

وقال الدكتور الخشت، إن الهدف من المؤتمر

تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في المساهمة في توطين الصناعة، وخلق ملتقى علمي صناعي تجاري يساعد على تبني حقيقي وواقعي للأفكار، إلى جانب توفير فرص حقيقية لطرح الأفكار وتبنيها من قبل ذوي الخبرات ورجال الصناعة، وتشجيع الباحثين لتحويل البحث العلمي إلى منتج حقيقي يخدم المجتمع.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المؤتمر يهدف أيضًا الى دعوة ومناقشة الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية غير محلية الصنع، ووضع الجامعة على الخريطة لصناعة مستلزمات طب الأسنان دقيقة الصنع وعالية الجودة، وتخفيض حجم الواردات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم أمين عام المؤتمر وعميد كلية طب الأسنان السابق، إن المؤتمر سوف يساهم بقوة في وضع الجامعة على الخريطة لصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية دقيقة الصنع وعالية الجودة وتوفيرها في السوق المصرية والعالمية بأسعار مناسبة .

‏وأضاف الدكتور هشام عبد الحكم أن المؤتمر يقام لاستهداف المساهمة في توطين الصناعات الحديثة والمتطورة والاعتماد على المنتج المحلي عالي الجودة وبخاصة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات .

ويشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول لتوطين الصناعة، والذي يعقد بمقر كلية طب الأسنان بفرع الشيخ زايد، عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من عمداء كليات الأسنان بالجامعات الحكومية والخاصة، ونخبة من اصحاب براءات الاختراع للأجهزة والمستلزمات الطبية بالجامعات المصرية، ومجموعة من أصحاب المصانع المصرية المصنعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من كليات طب الفم والأسنان.