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تعرف على طريقة إرسال شكاوى بيئية لوزارة البيئة وكيفية متابعتها

11/10/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Youm7) رغم تقلص عدد المشكلات البيئية التي يستقبلها قطاع خدمة المواطنين التابع لوزارة البيئة بمقر الوزارة في 30 شارع مصر حلوان الزراعى ، أو بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية بحى الوزارات ، إلا أنه تماشيا مع تحويل كافة الخدمات لخدمات إلكترونية للمشاركة في سرعة مناقشة وبحث كافة الملفات المرتبطة بوزارة البيئة، ومن أجل الاستجابة السريعة للمواطنين ، حددت وزارة البيئة رقم لخط ساخن لاستقبال كافة الشكاوى وهو 16528



وحددت وزارة البيئة أيضا عبر موقعها الإلكترونى سبل متابعة الشكاوى التي يتم إرسالها إلى صفحة الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع الوزارة ، كما يمكن متابعة الاستعلام بالإضافة إلى الشكاوى والتى تم إدخالها على موقع الوزارة من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.



وفى السياق ذاته اكدت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية انه تم ربط وزارة البيئة مع بوابة الشكاوى الحكومية ، ويتم متابعتها من قبل الوزارة ، فيمكنك أيضا إرسال الشكاوى ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ( بالذكر أنه أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.












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