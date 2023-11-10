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النقل: تركيب أبواب على الأرصفة بالخط الرابع للمترو لتحقيق أعلى مستويات الأمان

11/10/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن تنفيذ الخط الرابع للمترو يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الذكى الأخضر صديق البيئة الذي ينفذ طبقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان.



ويبلغ طول الخط الرابع للمترو 42 كم و 39 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة منطقة النقل المجمع بطول 23 كم و 22 محطة (21 محطة نفقية + 1 محطة سطحية) ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 1.5 مليون راكب يوميا ، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كلاً من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر .



وأضاف وزير النقل، أنه يجري حالياً تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة بواسطة تحالف شركات مصرية " المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات ". بالإضافة إلى أنه يجرى إعداد التصميمات التفصيلية لجميع الأنظمة الكهروميكانيكة والسكة والورشة بواسطة الإتحاد المصري/الياباني " متسوبيشى كوربوريشن اليابانية /أوراسكوم" وكذلك التصميمات الخاصة بتصنيع وتوريد (23) قطار للمرحلة بواسطة شركة " متسوبيشى كوربوريشن " اليابانية والتى تتميز بمطابقتها لأحدث المواصفات العالمية حيث سيتم ولأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان .

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذها تتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح وإنه مع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيتحقق الربط مع القاهرة الجديدة وتبادل الخدمة مع الخط السادس للمترو الجارى دراسته في محطة مجرى العيون.
















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