تعرف على أول من رسم أيقونة للسيدة مريم العذراء

MENAFN - Youm7) تخصص الكنيسة للعذراء مريم العديد من القداسات المختلفة والأعياد على مدار العام، كما أن لها صوم خاص يسمى بصوم العذراء مريم ويكون يوم 7 أغسطس، ويستمر لمدة 15 يوماً، حتى ينتهى 22 أغسطس ، حيث يعتبر الصيام فيه من الدرجة الثانية مثل صيام الرسل وعيد الميلاد.





ويعتبر القديس لوقا ثالث الإنجيليين، وكاتب سفر أعمال الرسل، ورفيق القديس بولس فى أسفاره وكرازته وأتعابه أول من رسم أيقونة للسيدة مريم العذراء.





وارتبط القديس لوقا بالقديس بولس رسول الأمم بصداقة قوية، ففى سفر الأعمال أقلع الإنجيلى لوقا مع الرسول بولس من تراوس عقب الرؤيا التى أُعلنت لبولس ورأى فيها رجلًا مكدونيًا يقول له: "اعبر إلى مكدونيا وأعنّا" إلى ساموتراكى ثم إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيلبى".





وكان القديس لوقا طبيبًا، حيث كان قبل إيمانه بالمسيح يمارس مهنة الطب، هكذا يذكره بولس إلى أهل كولوسى "لوقا الطبيب"، لذا لا تعجب إن رأيناه فى إنجيله يظهر يسوع كطبيب للبشرية ومخلّص العالم، وكان رسامًا.