اليوم آخر موعد لتقدم الطلاب الوافدين للتحويل من الخارج للدراسة بالجامعات المصرية

MENAFN - Youm7) تغلق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بـ وزارة التعليم العالى ، باب التقدم للطلاب الوافدين للتحويل من الخارج عبر منصة "ادرس فى مصر" اليوم السبت 11 نوفمبر، وذلك بعد أن تم مد باب التقدم نظرًا للإقبال الكبير للدراسة فى الجامعات المصرية.

وكانت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، قد أغلقت باب التقدم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية لتعديل الترشيح، كما أتاحت التقدم لنقل القيد والتحويل من الداخل الخميس الماضى 9 نوفمبر الجارى، وذلك فى ضوء قرار إدارة الوافدين بمد باب التقديم للخدمات المرحلة الجامعية، نظرا للإقبال الشديد على الدراسة فى مصر.

ويعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.

وكانت الصفحة الرسمية "ادرس فى مصر" التابعة لوزارة التعليم العالى وإدارة شئون الطلاب الوافدين، قد أعلنت عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 75% بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و70% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والصيدلة 70% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و65% بباقى الجامعات الحكومية، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والهندسة والتخطيط العمرانى وفنون جميلة عمارة والزراعة هندسة زراعية والحاسبات والمعلومات 65% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و60% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم والعلوم الصحية وعلوم الثروة السمكية والمصيد والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 55 % بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة و50 % بباقى الجامعات الحكومية، والحد الأدنى للقبول بباقى كليات ومعاهد القسم العلمى 50 % بجميع الجامعات الحكومية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد القسمين الأدبى والعلمى 70 % لكلية اقتصاد وعلوم سياسية و65 % الإعلام و55 % الألسن و50 % باقى الكليات والمعاهد، وفيما يخص الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية يكون القبول بأولوية التقديم على منصة ادرس فى مصر حسب الأعداد المحددة لكل جامعة والأعداد المحددة لكل جنسية.