هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة قم الإيرانية

(MENAFN
- Youm7) ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر الجمعة محافظة قم جنوبى العاصمة الإيرانية طهران.
ونقلت وکالة مهر للأنباء، عن مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع الجمعة، في الساعة 17:17 بالتوقيت المحلي على عمق 6 كيلومترات.
وأوضح المركز أنه لا يوجد حتى الآن تقارير عن أضرار محتملة لهذا الزلزال.
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