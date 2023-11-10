هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة قم الإيرانية

MENAFN - Youm7) ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر الجمعة محافظة قم جنوبى العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وکالة مهر للأنباء، عن مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع الجمعة، في الساعة 17:17 بالتوقيت المحلي على عمق 6 كيلومترات.

وأوضح المركز أنه لا يوجد حتى الآن تقارير عن أضرار محتملة لهذا الزلزال.