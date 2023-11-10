أكثر من 750 صحفيا يوقعون على رسالة تدين قتل إسرائيل للصحافيين

MENAFN - Youm7) وقع أكثر من 750 صحفيا من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك "واشنطن بوست" و"لوس أنجلوس تايمز" و"الغارديان"، على رسالة تدين "قتل إسرائيل للصحافيين في غزة".

ودعا الصحافيون وسائل الإعلام إلى استخدام مصطلحات مثل "الفصل العنصري" و"الإبادةالجماعية" في تقاريرهم لوصف موقفالإسرائيليينتجاهالفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة "إننا ندين قتل إسرائيل للصحافيين في غزة وندعو وسائل الإعلام الغربية إلى الإبلاغ بأمانة عن الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وقال الصحافيون في الرسالة إن "حملة القصف الإسرائيلية المدمرة والحصار الإعلامي على غزة يهددان بطريقة غير مسبوقة

نشر الأخبار"، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 39 صحفيا قتلوا في غزة منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.