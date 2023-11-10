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أوكرانيا وليتوانيا تبحثان التعاون الدفاعى

11/10/2023 11:22:54 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى مع وزير الدفاع الوطني الليتوانى أرفيداس أنوساوسكاس تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وقال زيلينسكي في منشور على فيسبوك - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الجمعة: "ناقشنا المزيد من التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وليتوانيا. نعمل على توفير مركبات الإخلاء الطبي المدرعة للقوات الموجودة على الخطوط الأمامية".
وشكر رئيس أوكرانيا الجانب الليتواني على الدعم الكبير الذي قدمه بالفعل.

وشدد زيلينسكي على أن هذا الدعم "يشمل الأسلحة والدعم السياسي والدعم المجتمعي الحقيقي في ليتوانيا لأوكرانيا والأوكرانيين".

وأشاد الرئيس زيلينسكي بشدة بالمساعدات الدفاعية والإنسانية الكبيرة التي تقدمها ليتوانيا، ودعمها لأنشطة منصة شبه جزيرة القرم، وكذلك في إطار الأمم المتحدة.
وأشار زيلينسكي إلى أنه "في جميع الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة ودعم الحلفاء، نرى ليتوانيا بين الأصدقاء".

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان بشكل مستفيض الخطوات الإضافية لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا بدعم من ليتوانيا، بما في ذلك تعزيز الدفاع الجوي للبلاد، وتوفير المركبات المدرعة للإجلاء الطبي ومعدات إزالة الألغام.








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