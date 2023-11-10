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الدفاعات الجوية الروسية تعترض مسيرتين فوق مقاطعاتى سمولينسك وموسكو

11/10/2023 11:22:54 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إرهابي أوكراني ودمرت طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مقاطعتي سمولينسك وموسكو.

وذكرت الوزارة في بيان: "في 10 نوفمبر، عند الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت الطائرتين المسيرتين الأوكرانيتين في أجواء مقاطعتي سمولينسك وموسكو".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.







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