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مودرن فيوتشر يستغل فترة التوقف لتجهيز المصابين قبل مواجهة سوبر سبورت

11/10/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7)
يعمل الجهاز الطبي بفريق مودرن فيوتشر، على تجهيز مصابي الفريق وأبرزهم، باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وذلك للحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقى، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.



واستقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على خوض 3 مباريات استعدادا لمواجهة الكونفدرالية.



ومن المقرر أن يلتقي فريق مودرن فيوتشر مع الإسماعيلى في أولى المباريات الودية يوم 13 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، والداخلية يوم 19 من الشهر ذاته، والمباراة الثالثة لم يتم تحديد طرفها بعد.



ويلتقي فريق مودرن فيوتشر بنظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويقام اللقاء يوم 26 من الشهر الجارى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السادسة مساء، حيث يقع الفريق في المجموعة الأولى التى تضم أندية كل من الهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب أفريقى، مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري.












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