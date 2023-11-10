مودرن فيوتشر يستغل فترة التوقف لتجهيز المصابين قبل مواجهة سوبر سبورت

(MENAFN
- Youm7)
يعمل الجهاز الطبي بفريق مودرن فيوتشر، على تجهيز مصابي الفريق وأبرزهم، باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وذلك للحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقى، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
واستقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على خوض 3 مباريات استعدادا لمواجهة الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يلتقي فريق مودرن فيوتشر مع الإسماعيلى في أولى المباريات الودية يوم 13 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، والداخلية يوم 19 من الشهر ذاته، والمباراة الثالثة لم يتم تحديد طرفها بعد.
ويلتقي فريق مودرن فيوتشر بنظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويقام اللقاء يوم 26 من الشهر الجارى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السادسة مساء، حيث يقع الفريق في المجموعة الأولى التى تضم أندية كل من الهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب أفريقى، مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري.
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