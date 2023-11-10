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3 أجانب ومصرى ضحايا إقالة المدربين فى دورى Nile بعد 6 جولات

11/10/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت 4 أندية مصرية تغييرات على مستوى القيادة الفنية لتغيير النتائج الضعيفة التى حققتها فى المباريات الأولى من هذا الموسم، بعد مرور 6 جولات من دورى Nile حتى الآن.




ونستعرض الـ4 مدربين الذين تمت إقالتهم أو رحيلهم حتى الآن:



البرتغالى برونو روماو


وجه مسئولو نادى فاركو الشكر للبرتغالى برونو روماو مدرب الفريق بعد البداية غير الجيدة لهذا الموسم، حيث سقط فاركو في فخ الخسارة مرتين في مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر ثم خسر ضد المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا في اللقاء الثالث بريمونتادا.



وتعاقد فاركو مع خالد جلال ليقود الفريق خلفا للبرتغالى برونو روماو، والذى نجح فى الفوز على الإسماعيلى فى الإسماعيلية، قبل أن يسقط أمام الجونة وبلدية المحلة.





بابا فاسيليو



أطاح مسئولو البنك الأهلى بالقبرصى بابا فاسيليو بعدما تعرض الفريق لـ4 هزائم فى أول 4 مباريات، ويتم التعاقد مع طارق مصطفى خلفا له، ليقود الفريق لاكتساح المصرى فى أول مباراة برباعية نظيفة.




ميمى عبد الرازق


ثالث المدربين الراحلين هو ميمى عبد الرازق من القيادة الفنية لفريق الداخلية، ليتعاقد النادى مع هيثم شعبان خلفا له بعد مرور 6 جولات، من أجل محاولة إعادة الفريق للطريق الصحيح.




خوان كارلوس أوسوريو


آخر الراحلين عن دورى Nile هو الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو من القيادة الفنية لفريق الزمالك، وإسناد المهمة لمعتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب جديد.












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