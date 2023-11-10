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بعثة منتخب الشباب تطير إلى تونس اليوم للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا

11/10/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7)
تطير في الثامنة صباح اليوم السبت بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، الي تونس للمشاركة في بطولة شمال افريقيا التي تنطلق يوم 14 نوفمبر الجاري .



يترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، وتضم البعثة 22 لاعبا.



وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.



ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.












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