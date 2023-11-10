5 معلومات عن مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11 / 11 / 2023 فى دوري Nile

(MENAFN
- Youm7) يدخل الاهلي اختبارً محلياً جديداً اليوم حينما يلتقي مع الجونة في بطولة الدوري المصري (دوري
nile) التي سوف تتوقف عقب مباراة اليوم لإنشغال المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 ، ونستعرض في السطور التالية ، أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة وإلى التفاصيل:
1_موعد وملعب مباراة الاهلي والجونة
يلتقي الأهلي مع الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري
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2_القنوات الناقلة لمبارة الاهلي والجونة
وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.
3_ماذا فعل الأهلي والجونة في الجولة الماضية؟
حقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.
4_ترتيب الأهلي والجونة
يحتل
الأهلى
المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري
nile
التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.
5_4 انتصارات أهلاوية
وحصد الأهلي أربعة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سيراميكا، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة ، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على الجونة في عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري
لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.
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