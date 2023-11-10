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5 معلومات عن مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11 / 11 / 2023 فى دوري Nile

11/10/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7) يدخل الاهلي اختبارً محلياً جديداً اليوم حينما يلتقي مع الجونة في بطولة الدوري المصري (دوري
nile) التي سوف تتوقف عقب مباراة اليوم لإنشغال المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 ، ونستعرض في السطور التالية ، أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة وإلى التفاصيل:

1_موعد وملعب مباراة الاهلي والجونة

يلتقي الأهلي مع الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري
nile).

2_القنوات الناقلة لمبارة الاهلي والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

3_ماذا فعل الأهلي والجونة في الجولة الماضية؟

حقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

4_ترتيب الأهلي والجونة

يحتل
الأهلى
المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري
nile
التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.

5_4 انتصارات أهلاوية

وحصد الأهلي أربعة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سيراميكا، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة ، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على الجونة في عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري
لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.








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