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الزمالك أمام الأهلى فى سابع جولات دورى سيدات اليد

11/10/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7)


تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة بالمرحلة الأولى من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 .



تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الطيران و سبورتنج مع الشمس و 6 أكتوبر مع
البنك الأهلى و الزمالك مع الأهلي ، حيث تقام هذه المباراة الثامنة مساء.



فيما تقام الجولة الثامنة بالدور الثانى الجمعة المقبل بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و الزمالك مع 6 أكتوبر و الشمس مع الطيران و سبورتنج مع سموحة .



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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