الزمالك أمام الأهلى فى سابع جولات دورى سيدات اليد

(MENAFN
- Youm7)
تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة بالمرحلة الأولى من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الطيران و سبورتنج مع الشمس و 6 أكتوبر مع
البنك الأهلى و الزمالك مع الأهلي ، حيث تقام هذه المباراة الثامنة مساء.
فيما تقام الجولة الثامنة بالدور الثانى الجمعة المقبل بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و الزمالك مع 6 أكتوبر و الشمس مع الطيران و سبورتنج مع سموحة .
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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