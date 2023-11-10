وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعا تحضيريا لقمة الرياض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- عقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي اليوم الجمعة اجتماعا تحضيريا للقمة الإسلامية المقرر عقدها غدا السبت في الرياض.
وناقش الاجتماع الذي جاء برئاسة وزير الحارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جدول أعمال القمة الإسلامية الطارئة بشأن التطورات في قطاع غزة ومشروع البيان الختامي.
وتنعقد القمة الاستثنائية التي تستضيفها المملكة يوم غد السبت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية المدنية وإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالا للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة. (النهاية) خ ن ش / م م ج
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