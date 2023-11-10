وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعا تحضيريا لقمة الرياض

وناقش الاجتماع الذي جاء برئاسة وزير الحارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جدول أعمال القمة الإسلامية الطارئة بشأن التطورات في قطاع غزة ومشروع البيان الختامي. وتنعقد القمة الاستثنائية التي تستضيفها المملكة يوم غد السبت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية المدنية وإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالا للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة. (النهاية) خ ن ش / م م ج

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