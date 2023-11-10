جنوب أفريقيا تستدعي سفير الكيان الإسرائيلي المحتل بسبب سلوكه تجاه الأحداث في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 11 (كونا) -- أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية اليوم الجمعة أنها قامت باستدعاء سفير الكيان الإسرائيلي المحتل لدى جنوب أفريقيا "وذلك لمناقشة سلوك الأخير بما يتعلق بما يحدث في فلسطين".
وقالت الخارجية الجنوب أفريقية في بيان لها أنها "قلقة بشأن المسار الحالي للأحداث وخاصة الهجمات على غزة والتي شهدت مقتل أكثر من 10 آلاف مدني من بينهم أكثر من 4300 طفل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات البرية على سكان القطاع".
واعتبر البيان أن رد الكيان الإسرائيلي المحتل على عملية (طوفان الأقصى) "غير قانوني".
وأضاف البيان أن جنوب أفريقيا تريد من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع قيادة الكيان الإسرائيلي المحتل بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأوضح أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله إلا من خلال إنهاء الاحتلال ومن خلال محادثات فورية نحو سلام عادل ودائم للفلسطينيين والإسرائيليين".
ولم تشر وزارة الخارجية الجنوب أفريقية في بيانها إلى التصرف الذي كان سببا في استدعاء سفير الكيان الإسرائيلي المحتل لكنها قالت إنها دعته "إلى التصرف بما يتماشى مع (اتفاقيات فيينا) التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة وأهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للدولة المضيفة".
يذكر أن حكومة جنوب إفريقيا كانت قد أعلنت الإثنين الماضي استدعاء دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور على خلفية استمرار الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني وسكان غزة.
وأكدت المكلفة بالشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة الدبلوماسية تمت بموافقة السلطات العليا للبلاد وهي بمثابة تعبير عن قلق وتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 11078 شهيدا و27490 مصابا وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN10112023000071011013ID1107410123
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