Saturday, 11 November 2023 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنوب أفريقيا تستدعي سفير الكيان الإسرائيلي المحتل بسبب سلوكه تجاه الأحداث في فلسطين

11/10/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 11 (كونا) -- أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية اليوم الجمعة أنها قامت باستدعاء سفير الكيان الإسرائيلي المحتل لدى جنوب أفريقيا "وذلك لمناقشة سلوك الأخير بما يتعلق بما يحدث في فلسطين".
وقالت الخارجية الجنوب أفريقية في بيان لها أنها "قلقة بشأن المسار الحالي للأحداث وخاصة الهجمات على غزة والتي شهدت مقتل أكثر من 10 آلاف مدني من بينهم أكثر من 4300 طفل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات البرية على سكان القطاع".
واعتبر البيان أن رد الكيان الإسرائيلي المحتل على عملية (طوفان الأقصى) "غير قانوني".
وأضاف البيان أن جنوب أفريقيا تريد من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع قيادة الكيان الإسرائيلي المحتل بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأوضح أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله إلا من خلال إنهاء الاحتلال ومن خلال محادثات فورية نحو سلام عادل ودائم للفلسطينيين والإسرائيليين".
ولم تشر وزارة الخارجية الجنوب أفريقية في بيانها إلى التصرف الذي كان سببا في استدعاء سفير الكيان الإسرائيلي المحتل لكنها قالت إنها دعته "إلى التصرف بما يتماشى مع (اتفاقيات فيينا) التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة وأهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للدولة المضيفة".
يذكر أن حكومة جنوب إفريقيا كانت قد أعلنت الإثنين الماضي استدعاء دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور على خلفية استمرار الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني وسكان غزة.
وأكدت المكلفة بالشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة الدبلوماسية تمت بموافقة السلطات العليا للبلاد وهي بمثابة تعبير عن قلق وتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 11078 شهيدا و27490 مصابا وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

م ر / م م ج




MENAFN10112023000071011013ID1107410123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث