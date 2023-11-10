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الكويتي سالم الصراف يحقق المركز الثاني في أولى جولات بطولة قطر للدريفت

11/10/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 11 (كونا) -– حقق المتسابق الكويتي سالم الصراف اليوم الجمعة المركز الثاني في الجولة الأولى من بطولة قطر لسباقات ال(دريفت) للسيارات في العاصة القطرية الدوحة.
وقال الصراف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تحقيق هذا المركز جاء عقب فوز منافسة العماني هيثم الحديدي بالمركز الأول مشيرا إلى أن بطولة قطر لل(دريفت) تشمل خمس جولات.
وأضاف أن الأهم هو جمع النقاط في بقية الجولات وذلك للتتويج في النهائي مبينا أنه في كل جولة من جولات البطولة يتم احتساب نقاط للفائزين.
يذكر أن الفائز بالمركز الأول في الجولة الأولى من بطولة قطر لسباقات ال(دريفت) العماني هيثم الحديدي والثاني سالم الصراف والثالث العماني أحمد العامري. (النهاية)

س س س / م م ج



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