الكويتي سالم الصراف يحقق المركز الثاني في أولى جولات بطولة قطر للدريفت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 11 (كونا) -– حقق المتسابق الكويتي سالم الصراف اليوم الجمعة المركز الثاني في الجولة الأولى من بطولة قطر لسباقات ال(دريفت) للسيارات في العاصة القطرية الدوحة.
وقال الصراف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تحقيق هذا المركز جاء عقب فوز منافسة العماني هيثم الحديدي بالمركز الأول مشيرا إلى أن بطولة قطر لل(دريفت) تشمل خمس جولات.
وأضاف أن الأهم هو جمع النقاط في بقية الجولات وذلك للتتويج في النهائي مبينا أنه في كل جولة من جولات البطولة يتم احتساب نقاط للفائزين.
يذكر أن الفائز بالمركز الأول في الجولة الأولى من بطولة قطر لسباقات ال(دريفت) العماني هيثم الحديدي والثاني سالم الصراف والثالث العماني أحمد العامري. (النهاية)
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