القطري علي العبيدلي يتوج بلقب بطولة العالم فردي الرجال للسنوكر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 11 (كونا) -- توج اللاعب القطري علي العبيدلي اليوم الجمعة بلقب بطولة العالم للسنوكر لفردي الرجال أولى البطولات العالمية التسع التي تستضيفها قطر في السنوكر والبليارد الإنجليزي وينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر وتستمر حتى 24 نوفمبر الجاري.
وجاء تتويج العبيدلي باللقب وهو أول لاعب قطري وعربي يفوز به بعد فوزه على تشيونغ واي من هونغ كونغ بنتيجة (6 - 1) في المباراة النهائية.
وبعد بداية متقاربة نجح العبيدلي في السيطرة التامة على اللقاء حيث إنه بعد التعادل (1-1) حقق الفوز في خمسة أشواط متتالية ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة (6 - 1) مستغلا بذلك أخطاء منافسه.
يذكر ان البطولة انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري حيث تنظم قطر تسع بطولات عالمية في السنوكر والبليارد الإنجليزي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر خلال الفترة من الخامس وحتى 24 نوفمبر الجاري لتكون قطر أول دولة في العالم تنظم تلك البطولات التسع الكبرى بصورة متوالية لا يفصل بينها سوى أيام قليلة. (النهاية)
س س س / ر ج
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