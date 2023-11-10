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القطري علي العبيدلي يتوج بلقب بطولة العالم فردي الرجال للسنوكر

11/10/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 11 (كونا) -- توج اللاعب القطري علي العبيدلي اليوم الجمعة بلقب بطولة العالم للسنوكر لفردي الرجال أولى البطولات العالمية التسع التي تستضيفها قطر في السنوكر والبليارد الإنجليزي وينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر وتستمر حتى 24 نوفمبر الجاري.
وجاء تتويج العبيدلي باللقب وهو أول لاعب قطري وعربي يفوز به بعد فوزه على تشيونغ واي من هونغ كونغ بنتيجة (6 - 1) في المباراة النهائية.
وبعد بداية متقاربة نجح العبيدلي في السيطرة التامة على اللقاء حيث إنه بعد التعادل (1-1) حقق الفوز في خمسة أشواط متتالية ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة (6 - 1) مستغلا بذلك أخطاء منافسه.
يذكر ان البطولة انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري حيث تنظم قطر تسع بطولات عالمية في السنوكر والبليارد الإنجليزي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر خلال الفترة من الخامس وحتى 24 نوفمبر الجاري لتكون قطر أول دولة في العالم تنظم تلك البطولات التسع الكبرى بصورة متوالية لا يفصل بينها سوى أيام قليلة. (النهاية)

س س س / ر ج



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