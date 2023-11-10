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الهلال الاحمر المصري: الكويت ثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية لغزة

11/10/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 11 (كونا) -- اظهرت بيانات نشرتها جمعية الهلال الاحمر المصري اليوم الجمعة ان دولة الكويت حلت ثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية التي وصلت الى قطاع غزة حيث إن الجسر الجوي الكويتي الاغاثي الى مطار العريش أوصل مساعدات بحمولة اجمالية بلغت 412 طنا.
وذكر الهلال الامر المصري في بيان ان اجمالي المساعدات الانسانية الى غزة التي وصلت الى العريش حتى الان تجاوز 9262 طنا وان مصر تصدرت قائمة الدول التي قدمت المساعدات بحمولة بلغت 9ر6 ألف طن فيما جاءت ليبيا ثانية بحمولة 9ر546 طن ثم الكويت ثالثة ب 412 طنا وقطر رابعة ب 286 طنا.
واضاف البيان أن الحجم الاجمالي للمساعدات المقدمة من الدول العربية لأهالي غزة بلغ 8495 طنا فيما بلغت المساعدات الانسانية المقدمة من الدول الاجنبية الى القطاع 767 طنا.
وأقامت دولة الكويت جسرا جويا متواصلا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أوصلت خلاله عبر 17 رحلة جوية مساعدات عاجلة شملت مواد غذائية متنوعة وملابس وخيام وأغطية وألواح طاقة شمسية ومعدات حفر (بلدوزر) ومستلزمات طبية بالاضافة الى 19 سيارة اسعاف مجهزة.
وتتواصل المساعدات الانسانية الاغاثية لأهالي غزة من دول عدة بالتنسيق مع السلطات المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري لتقديمها عبر معبر رفح الى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وايصالها الى المستشفيات والمحتاجين.
واعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء عدوانها على القطاع قبل 35 يوما الى 1130 مجزرة اوقعت 11078 شهيدا على الاقل ونحو 37 الف جريح. (النهاية)

م م / ر ج



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