الهلال الاحمر المصري: الكويت ثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية لغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 11 (كونا) -- اظهرت بيانات نشرتها جمعية الهلال الاحمر المصري اليوم الجمعة ان دولة الكويت حلت ثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية التي وصلت الى قطاع غزة حيث إن الجسر الجوي الكويتي الاغاثي الى مطار العريش أوصل مساعدات بحمولة اجمالية بلغت 412 طنا.
وذكر الهلال الامر المصري في بيان ان اجمالي المساعدات الانسانية الى غزة التي وصلت الى العريش حتى الان تجاوز 9262 طنا وان مصر تصدرت قائمة الدول التي قدمت المساعدات بحمولة بلغت 9ر6 ألف طن فيما جاءت ليبيا ثانية بحمولة 9ر546 طن ثم الكويت ثالثة ب 412 طنا وقطر رابعة ب 286 طنا.
واضاف البيان أن الحجم الاجمالي للمساعدات المقدمة من الدول العربية لأهالي غزة بلغ 8495 طنا فيما بلغت المساعدات الانسانية المقدمة من الدول الاجنبية الى القطاع 767 طنا.
وأقامت دولة الكويت جسرا جويا متواصلا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أوصلت خلاله عبر 17 رحلة جوية مساعدات عاجلة شملت مواد غذائية متنوعة وملابس وخيام وأغطية وألواح طاقة شمسية ومعدات حفر (بلدوزر) ومستلزمات طبية بالاضافة الى 19 سيارة اسعاف مجهزة.
وتتواصل المساعدات الانسانية الاغاثية لأهالي غزة من دول عدة بالتنسيق مع السلطات المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري لتقديمها عبر معبر رفح الى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وايصالها الى المستشفيات والمحتاجين.
واعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء عدوانها على القطاع قبل 35 يوما الى 1130 مجزرة اوقعت 11078 شهيدا على الاقل ونحو 37 الف جريح. (النهاية)
م م / ر ج
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