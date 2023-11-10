السعودية: عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) عوضا عن قمتين منفصلتين غدا السبت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض غدا السبت عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كان من المقرر عقدهما كل على حدى في التاريخ نفسه.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنه استجابة للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة وبعد تشاور السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فقد تقرر عقد قمة مشتركة غير عادية بشكل استثنائي.
وبينت الوزارة ان ذلك يأتي استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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