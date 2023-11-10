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السعودية: عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) عوضا عن قمتين منفصلتين غدا السبت

11/10/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض غدا السبت عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كان من المقرر عقدهما كل على حدى في التاريخ نفسه.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنه استجابة للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة وبعد تشاور السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فقد تقرر عقد قمة مشتركة غير عادية بشكل استثنائي.
وبينت الوزارة ان ذلك يأتي استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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