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المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين

11/10/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 11 (كونا) -- اكد المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة فولكر تورك اليوم الجمعة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقال تورك في تصريح صحفي عقب زيارة قام بها الى الأردن إن لقصف الاحتلال الاسرائيلي المكثف على غزة واستخدام الأسلحة المتفجرة شديدة التأثير في المناطق المكتظة بالسكان تأثيرا مدمرا على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان.
وأضاف أن أوامر الاخلاء التي تلقاها بعض المستشفيات والتي تضاف الى تلك التي تلقاها جميع سكان شمال غزة هي بمثابة "حكم بالإعدام" مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الشأن فهو يوفر حماية خاصة للوحدات الطبية ويتطلب حمايتها واحترامها في جميع الأوقات.
وفيما يتعلق بالقصف والحصار الذي يتواصل على غزة من الجو والبر والبحر لأكثر من شهر قال المسؤول الأممي انه يجعل من الصعب على سكان غزة الحصول على احتياجاتهم الأساسية وحتى البقاء على قيد الحياة مؤكدا ضرورة وضع حد لجميع أشكال العقاب الجماعي.
واعتبر تورك أن مطالب الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين بالانتقال إلى "منطقة آمنة" تثير القلق الشديد لافتا الى أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة.
وحث المسؤول الأممي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية "حيث يتعرضون يوميا للعنف من قبل قوات الكيان الاسرائيلي المحتل والمستوطنين الإسرائيليين ولسوء المعاملة والاعتقالات والطرد والترهيب والإذلال".
ورأى أنه يجب على حكومة الكيان الاسرائيلي المحتل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين واصفا "بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى ليست فقط بغيضة بل يمكن أن تصل إلى حد التحريض على الكراهية والعنف وتساهم في تقديم دليل على نية للقيام بعمليات هجومية بطريقة تتعارض مع قوانين الحرب".
وأشار الى أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر ويجب على الدول الأعضاء ذات النفوذ أن تعمل بجد أكبر من أي وقت مضى لحمل الأطراف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار دون مزيد من التأخير.
يذكر أن المسؤول الأممي يزور الأردن ضمن جولة في المنطقة شملت مصر ومعبر رفح الحدودي. (النهاية)

ع م ن / ر ج



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