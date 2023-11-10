المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 11 (كونا) -- اكد المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة فولكر تورك اليوم الجمعة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقال تورك في تصريح صحفي عقب زيارة قام بها الى الأردن إن لقصف الاحتلال الاسرائيلي المكثف على غزة واستخدام الأسلحة المتفجرة شديدة التأثير في المناطق المكتظة بالسكان تأثيرا مدمرا على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان.
وأضاف أن أوامر الاخلاء التي تلقاها بعض المستشفيات والتي تضاف الى تلك التي تلقاها جميع سكان شمال غزة هي بمثابة "حكم بالإعدام" مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الشأن فهو يوفر حماية خاصة للوحدات الطبية ويتطلب حمايتها واحترامها في جميع الأوقات.
وفيما يتعلق بالقصف والحصار الذي يتواصل على غزة من الجو والبر والبحر لأكثر من شهر قال المسؤول الأممي انه يجعل من الصعب على سكان غزة الحصول على احتياجاتهم الأساسية وحتى البقاء على قيد الحياة مؤكدا ضرورة وضع حد لجميع أشكال العقاب الجماعي.
واعتبر تورك أن مطالب الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين بالانتقال إلى "منطقة آمنة" تثير القلق الشديد لافتا الى أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة.
وحث المسؤول الأممي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية "حيث يتعرضون يوميا للعنف من قبل قوات الكيان الاسرائيلي المحتل والمستوطنين الإسرائيليين ولسوء المعاملة والاعتقالات والطرد والترهيب والإذلال".
ورأى أنه يجب على حكومة الكيان الاسرائيلي المحتل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين واصفا "بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى ليست فقط بغيضة بل يمكن أن تصل إلى حد التحريض على الكراهية والعنف وتساهم في تقديم دليل على نية للقيام بعمليات هجومية بطريقة تتعارض مع قوانين الحرب".
وأشار الى أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر ويجب على الدول الأعضاء ذات النفوذ أن تعمل بجد أكبر من أي وقت مضى لحمل الأطراف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار دون مزيد من التأخير.
يذكر أن المسؤول الأممي يزور الأردن ضمن جولة في المنطقة شملت مصر ومعبر رفح الحدودي. (النهاية)
ع م ن / ر ج
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