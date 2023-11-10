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الرئيس الفرنسي: على إسرائيل التوقف عن قتل الرضع والنساء في غزة

11/10/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 10 – 11 (كونا) -– قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه يتعين على إسرائيل التوقف عن قتل الرضع والنساء في قطاع غزة إذ لا يوجد مبرر لقصف القطاع بل إن وقف إطلاق النار سيكون في صالحها.
وأضاف ماكرون في مقابلة حصرية مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد نهاية اليوم الأول من (منتدى باريس للسلام) الذي يعقد في باريس أن هناك "إجماعا واضحا من جميع الحكومات والوكالات الحاضرة في المنتدى على انه لا يوجد حل آخر سوى الهدنة الإنسانية أولا ثم وقف إطلاق النار الذي سيمكننا من حماية جميع المدنيين".
وفي معرض رده على رغبته في انضمام دول أخرى إلى دعوته إسرائيل لوقف إطلاق النار بما فيهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة قال "أتمنى ذلك".
وشدد على القول "بحكم الأمر الواقع اليوم يتم قصف المدنيين .. هؤلاء الاطفال والنساء والمسنون يقتلون .. لذلك لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية".
وأعرب عن اعتراضه على ان "السبيل الأفضل لإسرائيل في حماية نفسها هو شن قصف ضخم على قطاع غزة لأنه يولد مشاعر استياء في المنطقة الأمر الذي يطيل مدة النزاع".
وانتقل الرئيس الفرنسي في المقابلة المطولة مع (بي بي سي) إلى الحديث عن قضايا دولية أخرى منها حرب روسيا وأوكرانيا فقال إنه من "واجب" بلاده وجميع الدول دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها محذرا من ان الشهر المقبل سيكون حرجا اذ أنها تواجه صعوبات في استعادة أراضيها بالعمليات العسكرية المضادة".
ورأى ماكرون انه لم يحن الوقت لتجلس كييف على طاولة المفاوضات مع روسيا لإيجاد حل عادل ولكنه قد يأتي يوما ما.
من جهة اخرى انتقد الرئيس الفرنسي خطاب الكراهية المتداول على منصات التواصل الاجتماعي وقال ان الشركات المشغلة لها لا تفي بوعودها بالتقيد بالخطاب المعتدل لاسيما في المحتوى المكتوب باللغة الفرنسية متعهدا باتخاذ اجراء في هذا الشأن.
ولفت إلى أن تداعيات التغير المناخي تولد "الإرهاب" في بعض أنحاء العالم وذكر مثالا على ذلك تراجع منسوب المياه في (بحيرة تشاد) بغرب أفريقيا بسبب الاحتباس الحراري مبينا ان نقص الموارد الطبيعية تدفع الافراد الى ممارسة "الارهاب".
وفي ختام لقائه مع (بي بي سي) قال الرئيس الفرنسي انه في خضم تواتر الازمات والنزاعات بمختلف أنحاء العالم "فإننا بحاجة إلى تعاون دولي لمعالجة القضايا الدولية.. إنها فرصة فريدة". (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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