الرئيس الفرنسي: على إسرائيل التوقف عن قتل الرضع والنساء في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 10 – 11 (كونا) -– قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه يتعين على إسرائيل التوقف عن قتل الرضع والنساء في قطاع غزة إذ لا يوجد مبرر لقصف القطاع بل إن وقف إطلاق النار سيكون في صالحها.
وأضاف ماكرون في مقابلة حصرية مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد نهاية اليوم الأول من (منتدى باريس للسلام) الذي يعقد في باريس أن هناك "إجماعا واضحا من جميع الحكومات والوكالات الحاضرة في المنتدى على انه لا يوجد حل آخر سوى الهدنة الإنسانية أولا ثم وقف إطلاق النار الذي سيمكننا من حماية جميع المدنيين".
وفي معرض رده على رغبته في انضمام دول أخرى إلى دعوته إسرائيل لوقف إطلاق النار بما فيهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة قال "أتمنى ذلك".
وشدد على القول "بحكم الأمر الواقع اليوم يتم قصف المدنيين .. هؤلاء الاطفال والنساء والمسنون يقتلون .. لذلك لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية".
وأعرب عن اعتراضه على ان "السبيل الأفضل لإسرائيل في حماية نفسها هو شن قصف ضخم على قطاع غزة لأنه يولد مشاعر استياء في المنطقة الأمر الذي يطيل مدة النزاع".
وانتقل الرئيس الفرنسي في المقابلة المطولة مع (بي بي سي) إلى الحديث عن قضايا دولية أخرى منها حرب روسيا وأوكرانيا فقال إنه من "واجب" بلاده وجميع الدول دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها محذرا من ان الشهر المقبل سيكون حرجا اذ أنها تواجه صعوبات في استعادة أراضيها بالعمليات العسكرية المضادة".
ورأى ماكرون انه لم يحن الوقت لتجلس كييف على طاولة المفاوضات مع روسيا لإيجاد حل عادل ولكنه قد يأتي يوما ما.
من جهة اخرى انتقد الرئيس الفرنسي خطاب الكراهية المتداول على منصات التواصل الاجتماعي وقال ان الشركات المشغلة لها لا تفي بوعودها بالتقيد بالخطاب المعتدل لاسيما في المحتوى المكتوب باللغة الفرنسية متعهدا باتخاذ اجراء في هذا الشأن.
ولفت إلى أن تداعيات التغير المناخي تولد "الإرهاب" في بعض أنحاء العالم وذكر مثالا على ذلك تراجع منسوب المياه في (بحيرة تشاد) بغرب أفريقيا بسبب الاحتباس الحراري مبينا ان نقص الموارد الطبيعية تدفع الافراد الى ممارسة "الارهاب".
وفي ختام لقائه مع (بي بي سي) قال الرئيس الفرنسي انه في خضم تواتر الازمات والنزاعات بمختلف أنحاء العالم "فإننا بحاجة إلى تعاون دولي لمعالجة القضايا الدولية.. إنها فرصة فريدة". (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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