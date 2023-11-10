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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

11/10/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية توافق بالإجماع على إدراج مشروع قرار كويتي بشأن (تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية) ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية المقرر بمدينة (أنطاليا) التركية في 26 نوفمبر الجاري.

الرياض - المملكة العربية السعودية تعلن عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض غدا السبت عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كان من المقرر عقدهما كل على حدى في التاريخ نفسه.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 1130 مجزرة فيما وصلت حصيلة ضحايا العدوان إلى 11078 شهيدا.

القاهرة - بيانات نشرتها جمعية الهلال الاحمر المصري تظهر ان دولة الكويت حلت ثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية التي وصلت الى قطاع غزة حيث إن الجسر الجوي الكويتي الاغاثي الى مطار العريش أوصل مساعدات بحمولة اجمالية بلغت 412 طنا.

بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة أحد العاملين في المجال الصحي إثر سقوط قذيفة في باحة مستشفى (ميس الجبل) الحكومي جنوبي لبنان دون أن تنفجر نتيجة قصف مدفعي لجيش الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية) ر ج

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