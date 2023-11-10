موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية توافق بالإجماع على إدراج مشروع قرار كويتي بشأن (تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية) ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية المقرر بمدينة (أنطاليا) التركية في 26 نوفمبر الجاري.
الرياض - المملكة العربية السعودية تعلن عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض غدا السبت عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كان من المقرر عقدهما كل على حدى في التاريخ نفسه.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 1130 مجزرة فيما وصلت حصيلة ضحايا العدوان إلى 11078 شهيدا.
القاهرة - بيانات نشرتها جمعية الهلال الاحمر المصري تظهر ان دولة الكويت حلت ثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية التي وصلت الى قطاع غزة حيث إن الجسر الجوي الكويتي الاغاثي الى مطار العريش أوصل مساعدات بحمولة اجمالية بلغت 412 طنا.
بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة أحد العاملين في المجال الصحي إثر سقوط قذيفة في باحة مستشفى (ميس الجبل) الحكومي جنوبي لبنان دون أن تنفجر نتيجة قصف مدفعي لجيش الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية) ر ج
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