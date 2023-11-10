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قرار اللجنة الثالثة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

11/10/2023 11:22:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 تشرين الثاني (بترا)- اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة الليلة الماضية، قرارا يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" على كامل ترابه بما في ذلك القدس الشرقية.
واعتمد المشروع بتصويت مسجل بتأييد 168 دولة، ومعارضة 5 دول، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وناورو ومكرونيسيا وجزر المارشال، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.
وأكد القرار "مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق بأن تكون له دولته المستقلة؛ فلسطين".
وحث القرار، جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".
-- (بترا)
م د/ف ج
11/11/2023 06:45:48

MENAFN10112023000117011021ID1107410114

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