قرار اللجنة الثالثة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 تشرين الثاني (بترا)- اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة الليلة الماضية، قرارا يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" على كامل ترابه بما في ذلك القدس الشرقية.
واعتمد المشروع بتصويت مسجل بتأييد 168 دولة، ومعارضة 5 دول، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وناورو ومكرونيسيا وجزر المارشال، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.
وأكد القرار "مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق بأن تكون له دولته المستقلة؛ فلسطين".
وحث القرار، جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".
-- (بترا)
م د/ف ج
11/11/2023 06:45:48
MENAFN10112023000117011021ID1107410114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.