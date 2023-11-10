تشريد مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب عنف المستوطنين والاحتلال (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي اليوم السبت، أن 51 فلسطينيًا جرى تهجيرهم يوم أمس الجمعة، من تجمع رعوي في الخليل في أعقاب العنف والتهديدات المنهجية التي يمارسها المستوطنون.

وقال تقرير الشؤون الإنسانية اليومي إن عدد الأشخاص الذين نزحوا في هذا السياق وصل إلى 1149 منذ 7 تشرين الأول، وتهجير 18 شخصًا آخر يومي 9 و10 تشرين الثاني في أعقاب عمليات هدم عقابية لمنازل في الخليل والقدس الشرقية.

وأطلق مستوطنون مسلحون النار وأصابوا راعيا فلسطينيا بالذخيرة الحية في قرية كيسان (بيت لحم) خلال الساعات ال24 الماضية.

وجرى الإبلاغ عن ست هجمات للمستوطنين أدت إلى وقوع أضرار أو إصابات في الضفة الغربية المحتلة الخميس الماضي،

شملت عمليات دهم في قرى الطيبة (الخليل)، وقصرة (نابلس)، وبروقين (سلفيت)، وخربة طانا (نابلس)، والمغير وسنجل (رام الله)، حيث قام المستوطنون بتخريب الهياكل الزراعية والمحاصيل.

وأضاف التقرير أن المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا جسديًا على فلسطينيين اثنين أثناء قطف الزيتون.

ومنذ 7 تشرين الأول، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 233 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين (29 حادثًا)، أو إلحاق أضرار بالممتلكات المملوكة للفلسطينيين (168 حادثًا)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (36 حادثًا).

وحسب المكتب، كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم بشكل فعال.

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت طفلاً فلسطينيًا في الضفة الغربية أمس الجمعة، ليصل إجمالي عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين إلى 47 طفلاً منذ 7 تشرين الأول.

-- (بترا)

م د/ف ج

11/11/2023 06:41:58

