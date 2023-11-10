مجلس الأمن يناقش الوضع الصحي المتدهور في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 تشرين الثاني 2023 (بترا)- ناقش مجلس الأمن الليلة الماضية، الوضع الصحي في قطاع غزة.

واستمع الأعضاء إلى إحاطتين من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ومن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني.

وقال غيبرييسوس إن منظمة الصحة العالمية وثقت منذ 7 تشرين الأول وقوع نحو 250 هجوما على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، ذهب ضحيتها حوالي 100 من موظفي الأمم المتحدة في غزة.

وأضاف "فيما نتحدث الآن ترد التقارير بإطلاق النيران خارج مستشفيي الشفاء والرنتيسي"، بالاضافة إلى أن نصف مستشفيات غزة وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية بها خارج نطاق الخدمة، وحتى المرافق الأخرى تعمل بما يتخطى أقصى قدراتها الاستيعابية.

وقال إن القطاع الصحي في غزة منهار، لكنه ما زال يقدم بعض الرعاية المنقذة للحياة.

وأوضح أن أفضل السبل لدعم العاملين في المجال الصحي ومن يخدمونهم، يتمثل بتوفير الأدوات التي يحتاجونها لتقديم الرعاية، من دواء ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات، مشيرا إلى أن المستشفيات الميدانية والفرق الطبية الطارئة يمكن أن تُكمل وتدعم عمل المستشفيات والعاملين الطبيين في غزة، لكنها لا يمكن أن تحل مكانهم.

من جانبه، دعا الجيلاني عبر تقنية الفيديو أعضاء المجلس إلى "بذل كل ما في وسعهم لمنع سقوط مزيد من القتلى ومزيد من المعاناة" متحدّثا عن الوضع في مستشفى القدس في مدينة غزة الذي تعرض لإطلاق نار الجمعة.

وطالب الجيلاني مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضمان تطبيق وقف فعال وفوري لإطلاق النار، ووصول الوقود إلى غزة على الفور "لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة غير الضرورية".

وطالب بزيادة المساعدات الإنسانية وضمان وصول الإغاثة غير المشروطة إلى شمال قطاع غزة حيث لا يزال مئات الآلاف هناك ممن ليس لديهم أماكن آمنة للذهاب إليها.

وأعرب الجيلاني عن أمله في أن يستمع المجلس والمجتمع الدولي إلى "صرخات الأطفال المبللة بالدماء" مؤكدا أن "قطاع الصحة يتعرض للهجوم في غزة".

وقال السفير الفلسطيني رياض منصور إن الفلسطينيين يتحملون "الموت والتهجير والألم والمعاناة بصورة لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها، وأكبر مما يمكن أن يتحمله أي قلب بشري".

وأضاف منصور أن "القنابل تسقط في كل مكان؛ شمالا، جنوبا، شرقا، غربا، وعلى المدارس والجامعات والمستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة والسيارات والقوافل والأشخاص الذين يسيرون وسيارات الإسعاف، وتقتل المدنيين والأطباء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وفرق الإنقاذ الإنسانية، متسائلا أين يجب أن يذهب الفلسطينيون؟.د

ودعا منصور مجلس الأمن إلى "وقف المذبحة الآن" ، مشددا على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة .

-- (بترا)

م د/ف ج

11/11/2023 06:35:41

