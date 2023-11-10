أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة د الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

يطرأ الثلاثاء، إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا، مع الفرصة لهطول زخات من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 31 - 15، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 33 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 23، وفي خليج العقبة 33 - 22 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

11/11/2023 06:21:40

