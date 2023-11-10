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600 صحافي حول العالم يدينون قتل إسرائيل 35 صحافياً فلسطينياً

11/10/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 تشرين الثاني(بترا)- بعث أكثر من 600 صحفي من وسائل الإعلام العالمية البارزة رسالة مفتوحة إلى إداراتهم، يدينون إسرائيل لقتلها 35 صحفيًا على الأقل في غزة.
وجاء عنوان الرسالة: "ندين قتل إسرائيل للصحفيين في غزة ونحث على النزاهة في التغطية الإعلامية الغربية للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
واعرب الموقعون عن أسفهم "للغة اللاإنسانية المستخدمة لتبرير التطهير العرقي للفلسطينيين، والمعايير المزدوجة، وعدم الدقة، والأخطاء في التقارير".
وأشارت الرسالة الى تحذير خبراء الأمم المتحدة من أنهم "مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر كبير للإبادة الجماعية"، ومع ذلك، قالت الرسالة "لا تزال وسائل الإعلام الغربية مترددة في اقتباس خبراء الإبادة الجماعية ووصف التهديد الوجودي الذي يتكشف في غزة بدقة".
وشددت الرسالة بالقول: هذه هي مهمتنا: محاسبة السلطة، وإلا فإننا نجازف بأن نصبح شركاء في الإبادة الجماعية".
وجددت الرسالة الدعوة للصحفيين لقول الحقيقة كاملة دون خوف أو محاباة واستخدام مصطلحات دقيقة تم تعريفها جيدًا من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك "الفصل العنصري" و"التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية".
وقالت الرسالة إن الاعتراف بأن تحريف كلماتنا لإخفاء الأدلة على جرائم الحرب أو القمع الإسرائيلي للفلسطينيين هو سوء ممارسة صحفية وتنازل عن الوضوح الأخلاقي مؤكدة أنه "لا يمكن المبالغة في مدى إلحاح هذه اللحظة، ومن الضروري أن نغير المسار".
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة صحفيون من واشنطن بوست، وإم إس إن بي سي، والجارديان، وهاف بوست، ولوس أنجلوس تايمز، وبلومبرج، والجزيرة، وسكاي نيوز، وغيرها.
--(بترا)
م د/م د/ح أ
11/11/2023 00:14:57

MENAFN10112023000117011021ID1107410109

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