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التحضير لفيلم السيرة الذاتية لأيلون ماسك إخراج دارين أرنوفسكى

11/10/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت مجلة Variety أن شركة A24 تعمل خلال الفترة الحالية على فيلم السيرة الذاتية لـ Elon Musk
من إخراج دارين أرنوفسكى.

وستكون السيرة الذاتية التى كتبها والتر إيزاكسون عن قطب التكنولوجيا المثير للجدل، والتى نُشرت فى سبتمبر، بمثابة الأساس للسيناريو.

وأخبرت المصادر مجلة Variety أنه كانت هناك منافسة شديدة لاختيار كتاب "إيزاكسون" من الاستوديوهات وصانعى الأفلام على حدٍ سواء، مع فوز A24 في نهاية المطاف في حرب المزايدة.

يُعرف أرنوفسكى، الذى أخرج مؤخراً فيلم The Whale (الحوت) الذى كان مرشحاً لجائزة الأوسكار العام الماضي من بطولة بريندان فريزر، بأسلوبه السريالي في صناعة الأفلام، والذي غالباً ما يتضمن عناصر نفسية، وتشمل أعماله السابقة "قداس حلم" (2000)، و"البجعة السوداء" (2010)، و"الأم!" (2017)، كما تم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم "البجعة السوداء"، في حين فازت بورتمان بجائزة أفضل ممثلة.







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