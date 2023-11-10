إلغاء حفل رحمة رياض فى العراق لاستمرار أحداث فلسطين

(MENAFN
- Youm7) شهد حفل الفنانة العراقية رحمة رياض ، والذى كان من المقرر إحياؤه بدولة العراق، تأجيلاً من شهر أكتوبر الماضى إلى شهر نوفمبر الجارى، تضامناً مع شعب فلسطين، لكن نظراً لاستمرار الأحداث المؤسفة التى يشهدها قطاع غزة بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى، قررت رحمة رياض إلغاء الحفل نهائياً.
وطرحت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع "يوتيوب"، والتى حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.
الفنانة رحمة رياض من موالد مدينة البصرة بالعراق وهى ابنة المطرب رياض أحمد، والتحقت بالدراسة فى صغرها فى صغرها فى مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر ومصر.
شاركت رحمة فى كثير من برامج اكتشاف المواهب منها برنامج "سوبر ستار" وكانت آنذاك فى السابعة عشرة من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات.
وتعتبر مشاركة رحمة فى برنامج "استار أكاديمى" من أكثر الخطوات حظا ونجاحا للفنانة العراقية، حيث لقيت فرصتها الذهبية لكي تظهر أمام الوطن العربي مرة أخرى ووقفت رحمة رياض بفضل موهبتها إلى جوار العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي.
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