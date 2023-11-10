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إلغاء حفل رحمة رياض فى العراق لاستمرار أحداث فلسطين

11/10/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Youm7) شهد حفل الفنانة العراقية رحمة رياض ، والذى كان من المقرر إحياؤه بدولة العراق، تأجيلاً من شهر أكتوبر الماضى إلى شهر نوفمبر الجارى، تضامناً مع شعب فلسطين، لكن نظراً لاستمرار الأحداث المؤسفة التى يشهدها قطاع غزة بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى، قررت رحمة رياض إلغاء الحفل نهائياً.

وطرحت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع "يوتيوب"، والتى حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.

الفنانة رحمة رياض من موالد مدينة البصرة بالعراق وهى ابنة المطرب رياض أحمد، والتحقت بالدراسة فى صغرها فى صغرها فى مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر ومصر.

شاركت رحمة فى كثير من برامج اكتشاف المواهب منها برنامج "سوبر ستار" وكانت آنذاك فى السابعة عشرة من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات.

وتعتبر مشاركة رحمة فى برنامج "استار أكاديمى" من أكثر الخطوات حظا ونجاحا للفنانة العراقية، حيث لقيت فرصتها الذهبية لكي تظهر أمام الوطن العربي مرة أخرى ووقفت رحمة رياض بفضل موهبتها إلى جوار العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي.







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