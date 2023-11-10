استئناف تصوير فيلم Deadpool 3 بعد توقف 4 أشهر بسبب إضراب SAG-AFTRA

MENAFN - Youm7) بعد تعليق دام أربعة أشهر بسبب إضراب SAG-AFTRA، سيعود فيلم Deadpool 3 إلى الإنتاج والتصوير مرة أخرى، قبل عيد الشكر، بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما نشرته مجلة Variety.

ويعد هذا المشروع واحدًا من أبرز الأفلام التى اضطرت إلى تعليق التصوير بسبب الإضراب، ما وضع عرضه المقرر فى 3 مايو 2024 موضع تساؤل، خاصة بعدما نشر ريان رينولدز بطل العمل عبر حسابه على تويتر الخميس الماضى أن الفيلم سيعرض صيف 2024.

يجمع الفيلم رايان رينولدز مجددًا مع مخرج فيلمى Free Guy وThe Adam Project شون ليفى، ومع الممثل هيو جاكمان، الذى سيعيد أداء دور ولفيرين للمرة العاشرة، (ابتكر رينولدز دور ويد ويلسون، المعروف أيضًا باسم Deadpool، في فيلم X-Men Origins: Wolverine عام 2009، ثم أعاد تمثيل الشخصية في فيلم Deadpool عام 2016).

ووفقا لصحيفة فاريتى فإن أخبار تعليق الإنتاج والتصوير حدثت بعد أيام من قيام فيلم

"Deadpool 3"

بالإعلان عن نظرة أولية من الكواليس، حيث نشر القائمين على العمل صورة للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان اللذان يرتديان ملابس

Deadpool

و

Wolverine، على التوالي، بعد أن كشفتت الأخبار مؤخرًا أن جينيفر غارنر ستظهر في الفيلم باسم ألكترا، بعد أن لعبت دور البطولة في دور البطولة في عام 2003

"Daredevil"

وفيلم

Spinoff

لعام 2005

"Elektra".