استئناف تصوير فيلم Deadpool 3 بعد توقف 4 أشهر بسبب إضراب SAG-AFTRA

(MENAFN
- Youm7) بعد تعليق دام أربعة أشهر بسبب إضراب SAG-AFTRA، سيعود فيلم Deadpool 3 إلى الإنتاج والتصوير مرة أخرى، قبل عيد الشكر، بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما نشرته مجلة Variety.
ويعد هذا المشروع واحدًا من أبرز الأفلام التى اضطرت إلى تعليق التصوير بسبب الإضراب، ما وضع عرضه المقرر فى 3 مايو 2024 موضع تساؤل، خاصة بعدما نشر ريان رينولدز بطل العمل عبر حسابه على تويتر الخميس الماضى أن الفيلم سيعرض صيف 2024.
يجمع الفيلم رايان رينولدز مجددًا مع مخرج فيلمى Free Guy وThe Adam Project شون ليفى، ومع الممثل هيو جاكمان، الذى سيعيد أداء دور ولفيرين للمرة العاشرة، (ابتكر رينولدز دور ويد ويلسون، المعروف أيضًا باسم Deadpool، في فيلم X-Men Origins: Wolverine عام 2009، ثم أعاد تمثيل الشخصية في فيلم Deadpool عام 2016).
ووفقا لصحيفة فاريتى فإن أخبار تعليق الإنتاج والتصوير حدثت بعد أيام من قيام فيلم
"Deadpool 3"
بالإعلان عن نظرة أولية من الكواليس، حيث نشر القائمين على العمل صورة للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان اللذان يرتديان ملابس
Deadpool
و
Wolverine، على التوالي، بعد أن كشفتت الأخبار مؤخرًا أن جينيفر غارنر ستظهر في الفيلم باسم ألكترا، بعد أن لعبت دور البطولة في دور البطولة في عام 2003
"Daredevil"
وفيلم
Spinoff
لعام 2005
"Elektra".
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