لورا ميكولا تحيى حفلاً بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفونى بالأوبرا.. الليلة

(MENAFN
- Youm7) تحيى عازفة البيانو لورا ميكول ا،
حفلاً موسيقياً مع أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير.
ويتضمن البرنامج عددا من أهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية اسبانية لـ راڤل ، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.
الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم، وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية متعددة في مختلف ارجاء العالم.
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