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لورا ميكولا تحيى حفلاً بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفونى بالأوبرا.. الليلة

11/10/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Youm7) تحيى عازفة البيانو لورا ميكول ا،
حفلاً موسيقياً مع أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج عددا من أهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية اسبانية لـ راڤل ، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم، وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية متعددة في مختلف ارجاء العالم.







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