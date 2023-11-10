طرح فيلم Tiger 3 لـ سلمان خان وكاترينا كيف بالسينمات غداً

(MENAFN
- Youm7) يعود النجم العالمى الهندى سلمان خان والنجمة كاترينا كيف أحد أفضل ثنائيات بوليوود بفيلم "tiger 3 "، حيث سيتم طرحه فى الهند، غداً الأحد، بدور العرض، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضخمة خاصة بعد نجاح جزئيه الأول والثانى بشكل كبير.
وتدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.
الفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمان سلمان خان والذي يجسد شخصية "تايجر" وكاترينا كيف والتي تجسد شخصية "زويا"، إضافة إلى النجوم، ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، رافاثي، رانفيرشوري، كومود ميشرا، أشوتوش رنا، فيشال جيثوا، فينس ديكوستا، ريتشارد باكتي كلاين، أنانت فيدهات، إدوارد سونينبليك، شاندو كانوري، وهو من إخراج مانيش شارما ، ومن تأليف شريدهار راجافان، نيلش ميسرا، أديتيا شوبرا.
Tiger 3
MENAFN10112023000132011024ID1107410104
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.