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طرح فيلم Tiger 3 لـ سلمان خان وكاترينا كيف بالسينمات غداً

11/10/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Youm7) يعود النجم العالمى الهندى سلمان خان والنجمة كاترينا كيف أحد أفضل ثنائيات بوليوود بفيلم "tiger 3 "، حيث سيتم طرحه فى الهند، غداً الأحد، بدور العرض، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضخمة خاصة بعد نجاح جزئيه الأول والثانى بشكل كبير.

وتدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.

الفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمان سلمان خان والذي يجسد شخصية "تايجر" وكاترينا كيف والتي تجسد شخصية "زويا"، إضافة إلى النجوم، ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، رافاثي، رانفيرشوري، كومود ميشرا، أشوتوش رنا، فيشال جيثوا، فينس ديكوستا، ريتشارد باكتي كلاين، أنانت فيدهات، إدوارد سونينبليك، شاندو كانوري، وهو من إخراج مانيش شارما ، ومن تأليف شريدهار راجافان، نيلش ميسرا، أديتيا شوبرا.




Tiger 3





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