علامات تحذيرية تكشف أنك في علاقة مع شخص غير مستقر عاطفيًا

(MENAFN
- Youm7) الشعور بالاستقرار والثقة من أهم المشاعر في العلاقات العاطفية، وقد يكون من الصعب بناء الثقة والاستقرار في العلاقة عندما يكون أحد الشريكين يعاني من عدم الاستقرار العاطفي. ويقصد بذلك أن يكون شخصًا يعاني بشكل دائم من تذبذبات وتقلبات في مشاعره ومزاجه بشكل مستمر. ووفقًا لموقع
hackspirit إليك أبرز المؤشرات على أن الطرف الآخر في العلاقة غير مستقر عاطفيًا:
شاب وفتاة
لايعرف ماذا يريد:
عدم الاستقرارعلى قرار واضح هو أبرزالعلاما التي تدل على أن العلاقة غير مستقرة وقصيرة العمر، يمكن أن يكون غير مستقر في الأمور المهنية ايضًا فهو شخص متردد لا يمكنه تحديد ماذا يريد، لذا عند حدوث أي مشكلات في العلاقة تجد هذا الطرف لا يمكنه إيجاد حل بسهولة ولكنه يتعامل مع الموقف بصعوبة عند إصدارالقرار، أيضًا عندما تسألهم عما يريدون يكون الرد، لا يمكننا الرد في الوقت الحالي.
يحبك يوم وعشرة لا:
في بعض الأيام قد يقع في حبك بشكل كبير جدًا، في بعض الأيام الأخرى لا يريدك ولا يمكنه أن يتخذ قرارا خاصا بالعلاقة.
تغيرات مزاجية سريعة:
أن يكون شخصا متقلب المزاج ومتغير بطريقة غريبة، يمكن أن يكون جادا وكوميديا وحزينا في وقت واحد، يكون الأمر متعبًا ويؤثر سلبًا على الطرف الآخر، أحيانا يجعلك تشعر بالذنب وتبحث في ذاتك عن الخطأ الذي صدر منك.
يخلف وعوده باستمرار :
وعوده من ورق لايمكنه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء في موعد أو في قرارات تتعلق بالعلاقة.
يختار الشجار بدون سبب:
فجأة تجد أن شريك حياتك غاضب بدون أسباب ويريد أن يخلق
مشكلات معك أو مع الآخرين، أحيانا
يتذكر
سلوكيات صدرت منك في الماضي ويقوم بمحاسبتك عليها.
نقاش بين شاب وفتاة في علاقة عاطفية
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