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علامات تحذيرية تكشف أنك في علاقة مع شخص غير مستقر عاطفيًا

11/10/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Youm7) الشعور بالاستقرار والثقة من أهم المشاعر في العلاقات العاطفية، وقد يكون من الصعب بناء الثقة والاستقرار في العلاقة عندما يكون أحد الشريكين يعاني من عدم الاستقرار العاطفي. ويقصد بذلك أن يكون شخصًا يعاني بشكل دائم من تذبذبات وتقلبات في مشاعره ومزاجه بشكل مستمر. ووفقًا لموقع
hackspirit إليك أبرز المؤشرات على أن الطرف الآخر في العلاقة غير مستقر عاطفيًا:

شاب وفتاة


لايعرف ماذا يريد:

عدم الاستقرارعلى قرار واضح هو أبرزالعلاما التي تدل على أن العلاقة غير مستقرة وقصيرة العمر، يمكن أن يكون غير مستقر في الأمور المهنية ايضًا فهو شخص متردد لا يمكنه تحديد ماذا يريد، لذا عند حدوث أي مشكلات في العلاقة تجد هذا الطرف لا يمكنه إيجاد حل بسهولة ولكنه يتعامل مع الموقف بصعوبة عند إصدارالقرار، أيضًا عندما تسألهم عما يريدون يكون الرد، لا يمكننا الرد في الوقت الحالي.

يحبك يوم وعشرة لا:

في بعض الأيام قد يقع في حبك بشكل كبير جدًا، في بعض الأيام الأخرى لا يريدك ولا يمكنه أن يتخذ قرارا خاصا بالعلاقة.

تغيرات مزاجية سريعة:

أن يكون شخصا متقلب المزاج ومتغير بطريقة غريبة، يمكن أن يكون جادا وكوميديا وحزينا في وقت واحد، يكون الأمر متعبًا ويؤثر سلبًا على الطرف الآخر، أحيانا يجعلك تشعر بالذنب وتبحث في ذاتك عن الخطأ الذي صدر منك.

يخلف وعوده باستمرار :

وعوده من ورق لايمكنه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء في موعد أو في قرارات تتعلق بالعلاقة.

يختار الشجار بدون سبب:

فجأة تجد أن شريك حياتك غاضب بدون أسباب ويريد أن يخلق
مشكلات معك أو مع الآخرين، أحيانا
يتذكر
سلوكيات صدرت منك في الماضي ويقوم بمحاسبتك عليها.


نقاش بين شاب وفتاة في علاقة عاطفية









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