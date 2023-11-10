وصفات طبيعية لتقشير وترطيب اليدين.. حاربى جفاف البشرة بطرق بسيطة

MENAFN - Youm7) تواجه الكثير من النساء مشكلة جفاف اليدين الناتجة عن الإفراط في غسل الصحون واليدين بالماء والصابون وغيرها من العوامل التي تتسبب في جفاف اليدين وتقشيرهما، ولعلاج هذه المشكلة نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتقشير وترطيب اليدين، وفقاً لما ذكره موقع " indiatoday ".





وصفات طبيعية لتقشير وترطيب اليدينوصفة السكر وزيت جوز الهند لتقشير اليدين

يجب تحضير ملعقة كبيرة من زيت جوز الهن ، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من العسل، وربع كوب من السكر، وكذلك ربع كوب من الملح، مع إضافة بضع قطرات من عصير الليمون، ثم مزج المكونات معاً ووضع المزيد في وعاء محكم الغلق، ثم تدليك اليدين لمدة دقيقة ثم غسل اليدين بالماء الدافئ.

ترطيب اليدين







وصفة زيت الزيتون لتقشير اليدين

يجب تحضير نصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتو ، ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر، ثم مزج جميع المكونات في وعاء، وتدليك اليدين بهذا المزيج لمدة دقيقة ثم غسل اليدين بالماء الدافئ.

وصفات طبيعية لتقشير وترطيب اليدين





وصفة جل الصبار لترطيب اليدين

يجب وضع جل الصبار على اليدين مع التدليك وتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسل اليدين بالماء، مع تكرار ذلك بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية.

طرق طبيعية لترطيب اليدين





وصفة زيت اللوز لترطيب اليدين

يساعد زيت اللوز على ترطيب البشرة، لذلك ينصح بوضعه على اليدين أيضاً من خلال وضع بضع قطرات من زيت اللوز على اليدين بانتظام وترك المزيج حتى يجف، ثم ارتداء زوج من القفازات القطنية فى حالة تركه طوال الليل للحصول على يدين ناعمتين.





وصفة الشوفان لترطيب اليدين

يساعد الشوفان على ترطيب البشرة، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون ونصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وخلط المزيج ثم وضعه على اليدين لفترة تتراوح مابين 10-15 دقيقة، ثم غسل اليدين بالماء الفاتر، ويمكن تطبيق الوصفة مرة واحدة يومياً.