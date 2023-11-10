فوائد الفحم لجميع أنواع البشرة وطريقة استخدامه.. منها تقليل المسام

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- Youm7) الفحم النشط من المكونات الطبيعية التي تساعد على حل العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب، وتغير لون الجلد، والبهتان، حيث أثبتت الدراسات أن الفحم النشط فعال في استخلاص البكتيريا والشوائب الأخرى، من خلايا الجلد الدقيقة، في بشرة الوجه والجسم وفروة الرأس، وحتى لتنظيف الأسنان، وقد أوصى جميع المتخصصيين في المشكلات الجلدية، باستخدام الفحم وإدخاله في الروتين اليومي للعناية بالبشرة، ولذا نستعرض فوائد استخدام الفحم لجميع أنواع البشرة، وكيفية استخدامه، وفقاً لما نشره موقع "makeupandbody".
الفحم منظف مميز
التنظيف هو الخطوة الأولى لبدء أي روتين يومي للعناية بالبشرة، حيث يعتبر صابون الفحم الخيار الأفضل لتنظيف البشرة بشكل فعال وإزالة الشوائب وفتح المسام وإزالة الجلد الميت، كما أنه يوفر لك عند استخدامه كمنظف مظهرا خاليا من الزيوت للوجه.
تقشير البشرة
يساعد الفحم على التخلص من البكتيريا وخلايا الجلد الميتة، كما أنه مكون تقشير رائع يساعد على تحضير بشرتك لتلقي أقصى قدر من الترطيب من مرطبك.
يقلل حجم المسام
العناية بالمسام بمنتجات الفحم المنشط لا يعني أنها ستختفي، لكن روتين العناية بالبشرة المستمر لتنظيف المسام يمكن أن يضمن أن المسام صحية ونظيفة، مما يمنحك بشرة نضرة وشابة.
صابون الفحم يناسب جميع أنواع البشرة
يعتبر الفحم من المواد الطبيعية الخالية من أي مسببات للحساسية، لذا فهو مناسب لجميع أنواع البشرات، حيث إنه لن يهيج البشرة الحساسة إذا تم استخدامه بشكل صحيح حيث يصل إلى عمق المسام لإزالة السموم والشوائب، ويقدم فوائد أخرى للحصول على توهج أكثر نعومة ونقاء، للبشرة العادية، وفي الوقت نفسه، يساعد أيضا في علاج تفاعلات الجلد التحسسية، للبشرة المختلطة.
يحافظ على الزيوت الطبيعية
على الرغم من أن استخدام الفحم يساعد على التخلص من الزيوت المتراكمة، والاتساخ، وآثار المكياج، كما أنه يستخدم كمنظف عميق إلا أنه لطيف على البشرة دون امتصاص الفيتامينات والمواد المغذية، ويترك بشرتك صحية ومشرقة.
صابون
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