فوائد الفحم لجميع أنواع البشرة وطريقة استخدامه.. منها تقليل المسام

MENAFN - Youm7) الفحم النشط من المكونات الطبيعية التي تساعد على حل العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب، وتغير لون الجلد، والبهتان، حيث أثبتت الدراسات أن الفحم النشط فعال في استخلاص البكتيريا والشوائب الأخرى، من خلايا الجلد الدقيقة، في بشرة الوجه والجسم وفروة الرأس، وحتى لتنظيف الأسنان، وقد أوصى جميع المتخصصيين في المشكلات الجلدية، باستخدام الفحم وإدخاله في الروتين اليومي للعناية بالبشرة، ولذا نستعرض فوائد استخدام الفحم لجميع أنواع البشرة، وكيفية استخدامه، وفقاً لما نشره موقع "makeupandbody".

الفحم منظف مميز

التنظيف هو الخطوة الأولى لبدء أي روتين يومي للعناية بالبشرة، حيث يعتبر صابون الفحم الخيار الأفضل لتنظيف البشرة بشكل فعال وإزالة الشوائب وفتح المسام وإزالة الجلد الميت، كما أنه يوفر لك عند استخدامه كمنظف مظهرا خاليا من الزيوت للوجه.

تقشير البشرة

يساعد الفحم على التخلص من البكتيريا وخلايا الجلد الميتة، كما أنه مكون تقشير رائع يساعد على تحضير بشرتك لتلقي أقصى قدر من الترطيب من مرطبك.

يقلل حجم المسام

العناية بالمسام بمنتجات الفحم المنشط لا يعني أنها ستختفي، لكن روتين العناية بالبشرة المستمر لتنظيف المسام يمكن أن يضمن أن المسام صحية ونظيفة، مما يمنحك بشرة نضرة وشابة.

صابون الفحم يناسب جميع أنواع البشرة

يعتبر الفحم من المواد الطبيعية الخالية من أي مسببات للحساسية، لذا فهو مناسب لجميع أنواع البشرات، حيث إنه لن يهيج البشرة الحساسة إذا تم استخدامه بشكل صحيح حيث يصل إلى عمق المسام لإزالة السموم والشوائب، ويقدم فوائد أخرى للحصول على توهج أكثر نعومة ونقاء، للبشرة العادية، وفي الوقت نفسه، يساعد أيضا في علاج تفاعلات الجلد التحسسية، للبشرة المختلطة.

يحافظ على الزيوت الطبيعية

على الرغم من أن استخدام الفحم يساعد على التخلص من الزيوت المتراكمة، والاتساخ، وآثار المكياج، كما أنه يستخدم كمنظف عميق إلا أنه لطيف على البشرة دون امتصاص الفيتامينات والمواد المغذية، ويترك بشرتك صحية ومشرقة.

صابون



