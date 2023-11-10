عطري بيتك بخطوات سهلة ومكونات طبيعية في وعاء واحد

(MENAFN
- Youm7) لا يوجد شيء يضاهي الدخول إلى منزل يفوح بعطره المميز، يمكن أن تكون الشموع هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك، لكن البعض يرفضها بشدة ويبحث عن طرق أخرى وكذلك المعطرات الصناعية التي لا يفضلها البعض بسبب المواد الكيميائية، لذا نستعرض
خلال السطور التالية، أبرزالخطوات لتعطير المنزل بطرق طبيعية ووفقًا لما جاء في موقع better homes
تعطير المنزل
كيفية صنع وعاء عطري :
في البداية قوم بملء وعاء مناسب بالماء واتركيه حتى يغلي
ثم أضيفي المكونات على حسب العطر المفضل لديكِ .
مكونات العطري المنزلي الطبيعي:
تفاح مقطع، 3 أعواد قرفة، 3 ملاعق يانسون نجمي، 1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا،
يسبب البخار المتطاير روائح جميلة وجذابة للمنزل، ويمكن تعبئته في وعاء به مكبس رش ويمكن رشه
في الأماكن المغلقة في المنزل، ويمكن تخزينه كعطر طبيعي.
معطر النعناع الطبيعي:
تحتاجين إلى 6 أغصان نعناع طازج، 1 شريحة ليمون، 1 ملعقة كبيرة شرائح زنجبيل.
قومي بتحضير وعاء مناسب ثم ضعيه على النار وضيفي جميع المكونات مع لتر من الماء أو 2 لتر على حسب الرغبة
ثم ضعي الغطاء محكم الغلق، وانتظري حتي يصل إلى درجة عالية بمجرد أن يبدأ في الغليان، قومي بإزالة الغطاء حتي تساعدي الرائحة على الانتشار بقوة في كل انحاء المنزل، ويمكن تحضيرها في زجاجات ويتم استخدامها فيما بعد.
تعطير المنزل
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