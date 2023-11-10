عطري بيتك بخطوات سهلة ومكونات طبيعية في وعاء واحد

MENAFN - Youm7) لا يوجد شيء يضاهي الدخول إلى منزل يفوح بعطره المميز، يمكن أن تكون الشموع هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك، لكن البعض يرفضها بشدة ويبحث عن طرق أخرى وكذلك المعطرات الصناعية التي لا يفضلها البعض بسبب المواد الكيميائية، لذا نستعرضخلال السطور التالية، أبرزالخطوات لتعطير المنزل بطرق طبيعية ووفقًا لما جاء في موقع better homes

تعطير المنزل





كيفية صنع وعاء عطري :

في البداية قوم بملء وعاء مناسب بالماء واتركيه حتى يغلي

ثم أضيفي المكونات على حسب العطر المفضل لديكِ .





مكونات العطري المنزلي الطبيعي:

تفاح مقطع، 3 أعواد قرفة، 3 ملاعق يانسون نجمي، 1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا،

يسبب البخار المتطاير روائح جميلة وجذابة للمنزل، ويمكن تعبئته في وعاء به مكبس رش ويمكن رشه

في الأماكن المغلقة في المنزل، ويمكن تخزينه كعطر طبيعي.

معطر النعناع الطبيعي:

تحتاجين إلى 6 أغصان نعناع طازج، 1 شريحة ليمون، 1 ملعقة كبيرة شرائح زنجبيل.



قومي بتحضير وعاء مناسب ثم ضعيه على النار وضيفي جميع المكونات مع لتر من الماء أو 2 لتر على حسب الرغبة

ثم ضعي الغطاء محكم الغلق، وانتظري حتي يصل إلى درجة عالية بمجرد أن يبدأ في الغليان، قومي بإزالة الغطاء حتي تساعدي الرائحة على الانتشار بقوة في كل انحاء المنزل، ويمكن تحضيرها في زجاجات ويتم استخدامها فيما بعد.

تعطير المنزل



