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شركات البورصة توزع 1.4مليار جنيه على المساهمين خلال أول 5 أيام من نوفمبر

11/10/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Youm7) وزعت 5 شركات بالبورصة ، أرباحًا نقدية على المساهمين بلغت 1.4 مليار جنيه خلال أول 5 أيام من شهر نوفمبر، وهم: العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، كوبونات نقدية بقيمة 4.5 جنيه، 1.75 جنيه، 0.65 جنيه، 2 جنيه، 0.177 جنيه، على التوالي.



وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح الموزعة من شركات البورصة 46.4 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال يناير، و2.304 مليار جنيه خلال فبراير، و1.996 مليار جنيه خلال مارس، و11.733 مليار جنيه خلال أبريل، و7.335 مليار جنيه خلال مايو، و583 مليون جنيه خلال يونيو، و217 مليون جنيه خلال يوليو، و307 ملايين جنيه خلال أغسطس، و310 مليون جنيه خلال سبتمبر، و19.2 مليار جنيه خلال أكتوبر.



وكانت 52 شركة بالبورصة قد صرفت كوبونات على المساهمين، وهم: المهندس للتأمين، وجلاكسو سميثكلاين، والقناة للتوكيلات الملاحية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والعربية للأسمنت، والقاهرة للخدمات التعليمية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وغاز مصر، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وسماد مصر (ايجيفرت)، وكونتكت المالية القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.



كما صرفت شركات التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمالية والصناعية المصرية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والمصرية للاتصالات، وبنك التعمير والإسكان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإيديتا للصناعات الغذائية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسماد مصر (ايجيفرت).



وضمت القائمة: النساجون الشرقيون للسجاد، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبي انفستمنتس القابضة، دلتا للإنشاء والتعمير، وجهينة للصناعات الغذائية، والألومنيوم العربية، والدلتا للسكر، ودلتا للإنشاء والتعمير، وبي إنفستمنتس القابضة، مصر للأسمنت-قنا، ومصر للأسواق الحرة، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.



ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.



وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.



البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.














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