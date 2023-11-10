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ذاكرة اليوم.. أول عملية تكامل لحساب المساحة ورحيل ياسر عرفات

11/10/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 11 نوفمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من العلماء ونجوم الفن والأدب وفى شتى المجالات، ورحل أيضا عن شخصيات أدبية وفنية بارزة، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.



الأحداث المهمة فى تاريخ العالم
1675 - جوتفريد لايبنتز يعرض أول عملية تكامل لحساب المساحة تحت منحنى الدالة ص = د(س).




مواليد


1821 - فيودور دوستويفسك ، روائى روسي.



1911 - نيازى مصطفى، مخرج مصري.



1914 - يوجين نايدا، مترجم ولغوى أمريكي.



1919 - كالى بآتلو، روائى فنلندي.



1972 - سهام جلال، ممثلة مصرية.



1974 - ليوناردو دى كابريو، ممثل أمريكي.



1980 - أحمد الفيشاوي، ممثل مصري.




راحلون


1855 - سورين كيركجور، فيلسوف وكاتب دنماركي.



1997 - سعد الدين وهبة، مؤلف مصري.



2004 - ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994.




المناسبات


يوم العزاب












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