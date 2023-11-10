ذاكرة اليوم.. أول عملية تكامل لحساب المساحة ورحيل ياسر عرفات

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 11 نوفمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من العلماء ونجوم الفن والأدب وفى شتى المجالات، ورحل أيضا عن شخصيات أدبية وفنية بارزة، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
الأحداث المهمة فى تاريخ العالم
1675 - جوتفريد لايبنتز يعرض أول عملية تكامل لحساب المساحة تحت منحنى الدالة ص = د(س).
مواليد
1821 - فيودور دوستويفسك ، روائى روسي.
1911 - نيازى مصطفى، مخرج مصري.
1914 - يوجين نايدا، مترجم ولغوى أمريكي.
1919 - كالى بآتلو، روائى فنلندي.
1972 - سهام جلال، ممثلة مصرية.
1974 - ليوناردو دى كابريو، ممثل أمريكي.
1980 - أحمد الفيشاوي، ممثل مصري.
راحلون
1855 - سورين كيركجور، فيلسوف وكاتب دنماركي.
1997 - سعد الدين وهبة، مؤلف مصري.
2004 - ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994.
المناسبات
يوم العزاب
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