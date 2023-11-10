صدر حديثا.. طبعة عربية لمجموعة قصصية لمارك توين بعنوان حكايات بائع الصدى

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار المحرر للنشر والتوزيع مختارات قصصية بعنوان حكايات بائع الصدى للكاتب الأمريكى مارك توين بترجمة نيرمين رشدى.

ومن أجواء المجموعة القصصية: أخيرًا هرب من المنزل وذهب إلى البحر، ولم يعد ذات يوم وهو يشعر بالحزن والوحدة فى هذا العالم ويجد أحباءه ينامون فى باحة الكنيسة الهادئة، ومنزل طفولته المزين بالكروم متداعٍ ومنهار.

كلا عاد إلى المنزل وهو في حالة سكر شديد وقضى ليلته في مركز الشرطة وكبر وتزوج وكون أسرة كبيرة وحطم رؤوسهم جميعًا بفأس ذات ليلة، وحقق ثراء فاحشًا عن طريق ممارسة كل أنواع الغش والخداع، وهو الآن أخطر شرير في قريته ويحظى باحترام عالمي وأحد أعضاء هيئة التشريع، وهكذا ترون أنه لم يكن هناك أبدًا (جيمس) سيئ في كتب مدرسة الأحد كان لديه مثل هذا الحظ الجيد مثل هذا الـ(جيم) الآثم ذي الحياة الساحرة.

يذكر أن المؤلف مارك توين عاش بين عامى 1835 – 1910 وهو كاتب أمريكى ساخر قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الشعرية والقصصية والمقالات، من أشهر رواياته "مغامرات توم سوير" وتكملتها "مغامرات هكلبيري فين"، و"الأمير الفقير"، و"الحياة على المسيسيبي" وغيرها الكثير من الأعمال القصصية، ولقبه فوكنر بأبي الأدب الأمريكي.